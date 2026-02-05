Beim offenen Mittagstisch der Kunstplatte teilen Menschen aus Stendal-Stadtsee Sorgen, Hoffnungen und frische Mahlzeiten. Das Angebot lebt vom Einsatz weniger Helfer und füllt nicht nur Teller, sondern auch Herzen.

Kleine Räume mit Großküchenambiente in der Adolph-Menzel-Straße 18 in Stendal-Stadtsee: Karsten Schwarz und Marion Caris bereiten das Essen für den offenen Mittagstisch in den Vereinsdomizil der Kunstplatte zu.

Stendal. - Es köchelt und brodelt in der Küche des Stadtteilbüros in Stendal-Stadtsee. Vor Karsten Schwarz steht ein randvoll gefüllter Topf Zwiebelsuppe, die er beständig rührt. Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen kocht er an jedem letzten Sonnabend im Monat für den offenen Mittagstisch. Für Menschen, die „nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufgewachsen sind“, wie der Hobbykoch sagt. Bei dem gemeinsamen Essen kommt – neben einer warmen Mahlzeit – auf den Tisch, was die Menschen in Stadtsee bewegt.