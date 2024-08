Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier informiert sich in der Kleinen Markthalle in Stendal über das freiwillige Engagement und gibt sich in der Breiten Straße bürgernah.

Marion Zosel-Mohr von der Freiwilligen-Agentur Altmark begrüßt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Oberbürgermeister Bastian Sieler in der Kleinen Markthalle in Stendal.

Stendal - Aufmerksam zeigt sich der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Besuch in der Kleinen Markthalle in der Hallstraße an seinem zweiten Tag in Stendal. Dort wird er von Marion Zosel-Mohr von der Freiwilligen-Agentur Altmark begrüßt. Gemeinsam mit anderen Engagierten stellt die Vorsitzende den Verein, die Geschichte der Markthalle und einige Projekte vor.