Die Gut Billberge GmbH und die Vielleben Genossenschaft stellen ihre Pläne für Billberge vor. Welche Projekte in Deutschland als Vorbild für die Entwicklung des Dorfs an der Elbe dienen sollen.

Blick auf das "Herz" von Billberge - das ehemalige Gut, das in den vergangenen Jahrzehnte als Ausbildungsstätte für junge Menschen genutzt wurde.

Billberge. - Billberge – ein Dorf mitten in der Natur, eingebettet in beinahe unberührte Landschaft und nahe der Elbe erfindet sich neu. Ein Dorf für Generationen könnte es werden. So die Idee. Doch wie soll das funktionieren?