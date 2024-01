Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde - Genau zehn Jahre ist es her, dass in Tangermünde immer in der Nacht der Zeitumstellung im März von Winter- auf Sommerzeit bis in den frühen Morgen getanzt und gefeiert werden konnte. Die Tangermünder Musiknacht war viele Jahre lang ein Garant für gut gefüllte Gaststätten, gute Laune und ganz viel Livemusik. 2014, vor genau zehn Jahren, hatten die 15. und vorerst letzte Musiknacht mit „Million Miles“ auf dem „Kurfürst“ stattgefunden. Dann war Schluss.