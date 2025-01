Tangermünde. - Eine Nacht – neun Lokale – neun Partys – neunmal Livemusik und gute Laune – all das verspricht die zweite Auflage der Tangermünder Kneipennacht nach dem Neustart im vergangenen Frühjahr.

Organisator Thomas Schmidt plant dieses musikalische Angebot für den 22. März. Er sagt: „Bei dem phänomenalen Neustart der Kneipennacht im vergangenen Frühjahr haben Hunderte begeisterte Besucher die Nacht zum Tag gemacht und bis zum frühen Morgen bei exzellenter Livemusik und ausgelassener Stimmung fröhlich und friedlich gefeiert.“ Genau aus diesem Grund soll es damit weitergehen. Die lange Nacht wird wieder handgemachte Livemusik in den Mittelpunkt rücken. Ab 20 Uhr wird in den neun Gaststätten, Kneipen, Restaurants der Stadt das Partylicht angeknipst.

Neben bereits bekannten Musikern vom ersten Kneipenfest wie „Denny Hertel“, der im „Schwarzen Adler“ auftritt, wird in diesem März auch eine ganze Reihe von neuen Bands und Musikern in Tangermünde gastieren. Insgesamt wird den Kneipenfestbesuchern wieder ein buntes Musikprogramm präsentiert, bei dem für jeden Musikgeschmack etwas Passendes dabei sein wird.

Im Café Zipfel gibt es kubanische Rhythmen mit „Los Cuba Boys“. Die Exempel Gaststuben öffnen ihre Türen für den Tangermünder Musiker „The Highwayman“. Mit seiner unverwechselbaren Stimme bringt er den „American Spirit“ in die Musiknacht. Auch das Hafen Café ist dabei. Hier sind „Katrin und Micha –CATlooovSKYYY“ mit ihrem Mix aus Schlagern, Oldies, Pop- und Discoklassikern aus vier Jahrzehnten zu erleben. Im kroatischen Restaurant ist „The Wilbury Clan“ mit einer Mischung zwischen Boss Hoss, den Ärzten, Santiano und Smokie zu hören und zu sehen. Im ehemaligen Stadtcafé – jetzt Lounge & Café – schlagen des „Kaisers neue Kleider“ ihre musikalischen Zelte auf. In Schulzens Saal wird „Big Daddy“ aus Stendal auftreten und in Schulzens Kellerbar tritt „Screamz“ auf. Mit Folkmusik geht es durch die Musiknacht in der Zecherei Sankt Nikolai. Hier tritt „Larkin“ aus Berlin auf.

Auch in diesem Jahr gilt wieder: Es muss nur einmal bezahlt werden, um überall dabei sein zu können. Die Tickets für die Kneipennacht gibt es zum Abendkassenpreis von 15 Euro am Veranstaltungstag ab 19 Uhr in allen beteiligten Lokalen.