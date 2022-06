Kommentar zu 2G-Regel für Einzelhändler in Stendal

In Stendal gilt die Einhaltung der 2G-Regel. Kunden zeigen Verständnis, viele Händler stellt das jedoch vor Probleme.

Wegen der Corona-Pandemie gilt für Einzelhändler in Stendal die 2G-Regel.

Es ist ein Dilemma, in dem wir uns befinden. Um die hohen Inzidenzzahlen wieder halbwegs in den Griff zu bekommen, muss etwas passieren. Ob 2G in Einzelhandelsgeschäften aber wirklich die Lösung ist, wage ich zu bezweifeln. Gerade bei kleinen Geschäften mit wenig Laufkundschaft wirkt sich diese Regelung auf das Kaufverhalten aus. Vom Mehraufwand für die Beschäftigten ganz zu schweigen.