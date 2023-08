Stendal (vs) - Am 1. Mai 2020, mitten in der Corona-Pandemie, hatte er den Job angetreten. Michael Schmidt habe „einen sehr wertvollen Beitrag zur Fortentwicklung der Klinik“ geleistet, „unter anderem hat er wesentlich zum Abschluss der Neubaumaßnahme Haus D beigetragen“, wird Matthias Becker, Geschäftsführer der Johanniter GmbH für den Bereich Krankenhäuser, in einer am 22. August veröffentlichten Pressemitteilung zitiert.

Michael Schmidt erklärte: „Ich habe sehr gern für die Johanniter in Stendal gearbeitet. Die Jahre, in denen ich hier Verantwortung getragen habe, waren durch die Corona-Pandemie eine besonders herausfordernde Zeit. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses für ihren unermüdlichen Einsatz ganz herzlich bedanken. Ich wünsche dem Haus weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.“