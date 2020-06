Zu einem gewaltsamen Übergriff auf eine Seniorin kam es in Stendal. Foto: dpa

Unvermittelt schlug ein Mann in Stendal auf eine Seniorin (82) ein. Die Frau erlitt eine schwere Kopfverletzung.

Stendal (ds) l Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung wird gegen einen 40-jährigen Mann in Stendal ermittelt. Er soll am Montagmorgen (8. Juni) unvermittelt auf der Straße mit "einem gefährlichen Gegenstand" auf eine 82-jährige Rentnerin eingeschlagen haben, teilt die Polizeiinspektion Stendal am Dienstag mit. Der Übergriff ereignete sich demnach gegen 9.20 Uhr auf der Röxer Straße. Die Seniorin erlitt eine schwere Kopfverletzung.

Einweisung in Psychiatrie

Die Rentnerin war zu Fuß unterwegs, als sie der mutmaßliche Täter plötzlich angriff. Die Polizei startete nach Eingang der Meldung sofort eine Fahndung, der Mann stellte sich dann aber um 9.25 Uhr selbst im Stendaler Polizeirevier. Dort wurde er festgenommen. Das Motiv ist bisher völlig unklar.

Weiter teilt die Polizeiinspektion mit: "Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal erfolgte am späten Nachmittag die Richtervorführung mit dem Ergebnis der Anordnung der einstweiligen Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus."