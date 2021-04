Kripo ermittelt nach Feuer auf Bauernhof in Uenglingen - Schadenshöhe rund 100.000 Euro

Uenglingen

Zuerst dachte André Döring, der Funkenflug käme aus einer Feuerschale. Doch schnell wuchsen die Flammen auf dem Nachbargrundstück in die Höhe. Auf einem Vierseithof in der Langen Straße von Uenglingen brach in der Nacht zu Freitag, 9. April, ein Feuer aus. Schnell fraßen sich die Flammen durch das Dach eines Carports und züngelten bereits am Dach der benachbarten Ossi-Kultur-Scheune empor.

Hoftor musste aufgedrückt werden

„Eile war geboten“, berichtet André Döring. Die Funken flogen bedrohlich nahe in Richtung seines Hauses. Er wählte den Notruf, weckte die Nachbarn und drückte mit einigen Helfern das Grundstückstor auf, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Auf dem Vierseithof befindet sich eine Ferienwohnung, in der sich zur Brandzeit Personen aufhielten. Zudem habe in unmittelbarer Nähe des Brandherdes ein Fahrzeug gestanden, das vom Hof gefahren werden musste, um es vor den Flammen zu schützen.

Personen kamen nicht zu Schaden, allerdings musste ein Feuerwehrmann wegen Kreislaufproblemen medizinisch behandelt werden, informierte die Polizei.

Kripo beschlagnahmte den Brandherd

Wegen der Hitze und der Rauchgasentwicklung mussten die Feuerwehrleute Atemschutzgeräte einsetzen. Gelöscht wurden die Flammen mit Wasser und Schaum, der nach dem Brand wie eine Schneedecke auf den Resten von Carport und Scheune lag.

Am Freitagvormittag beschlagnahmte die Polizei den Brandherd, um Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufzunehmen. Sascha Wurm vom Stendaler Revierkriminaldienst konnte jedoch zunächst nur Fotos vom Brandort anfertigen und Zeugen befragen. Der Brandherd selbst war noch zu heiß, um eingehend untersucht zu werden. Am Montag sollen die Ermittlungen fortgesetzt werden. Nach ersten Erkenntnissen beläuft sich die Höhe des Schadens auf über 100.000 Euro.

Insgesamt sieben Ortswehren wurden laut Leitstelle Stendal zum Einsatz gerufen: Bindfelde, Borstel, Döbbelin, Insel, Stendal und Uenglingen. Die Wahrburger Feuerwehr wurde zwar alarmiert, soll aber nicht mehr ausgerückt sein.

Gegen 5 Uhr morgens wurde der Einsatz der Feuerwehren beendet. Noch am Vormittag erfüllte brenzliger Geruch die Luft in der Nähe des Vierseithofs.

Die Brandwache wurde von der Familie gestellt.