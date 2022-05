Kirchennachnutzung Kunst-Kirche mit Wohnetagen und Stadtgeschichte entsteht in Tangerhütte

2019 fand die letzte Messe in der katholischen Kirche in Tangerhütte statt. Was aus dem Art-Deco-Bau von 1931 werden sollte, war bisher nicht so recht klar. Der neue Eigentümer gewährt jetzt Einblick: Er will eine Art Kunst-Raum mit Platz zum Wohnen entstehen lassen.