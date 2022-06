Landes-AfD startet in Stendal in den Wahlkampf: Wie aufs Stichwort wurde der Himmel blau

Mit einer Großkundgebung in Stendal ist Sachsen-Anhalts AfD in den Bundestagswahlkampf gestartet. Hauptredner der Veranstaltung auf dem Marktplatz war Tino Chrupalla, einer der beiden Bundessprecher und Spitzenkandidat seiner Partei. Nach Polizeiangaben nahmen insgesamt 200 Personen an der Veranstaltung teil.

Stendal - Es gibt vieles, wofür der AfD-Landesvorsitzende Martin Reichardt in den nächsten Wochen kämpfen will. Ein Ziel stellte er gleich an den Beginn seiner Rede: „Dass am 26. September der Himmel über Deutschland wieder etwas blauer wird.“ Sprach’s – und sein Wunsch ging schon am Freitagabend auf dem Stendaler Marktplatz in Erfüllung. Waren kurz vor Veranstaltungsbeginn dunkle Wolken aufgezogen, verzogen die sich wie aufs Reichardtsche Stichwort.