Mit Video: So feiern Fans die sportlichen Karnevalstänzer in Stendal

Stendal - Hier fliegen die Beine in die Luft, sieht man Salti aus dem Stand, gibt es viel für Auge, Ohr und Herz: In Stendal geht die närrische Saison in die Verlängerung. Der Wahrburger Carneval Club richtet die 25. Landesmeisterschaften im kanrnevalistischen Tanzsport aus. So wurde das Spektakel gefeiert.

Volles Haus in der Halle

Zum 25. Mal richtete der Karneval-Landesverband Sachsen-Anhalt dieses Turnier aus. Die Aktiven wählen den Zeitpunkt außerhalb der närrischen Saison bewusst, weil sie dann mehr Zeit für die Wettkämpfe haben. Getanzt wurde in den Kategorien Marschtanz, Solisten, Schautanz und Gemischte Garden, wobei in letzterer Kategorie nur eine Truppe antrat.

Landesmeisterschaften im Karnevalistischen Tanz 2025 (Kamera: Andreas König, Schnitt Christian Kadlubietz)

Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Mehr als 700 Menschen verfolgen das Geschehen in der Bürgerparkhalle in Stendal. Gastgeber war der Wahrburger Carneval Club. Eine ehrenamtlich, aber hochprofessionell arbeitende Jury hatte maximal 500 Punkte zu vergeben. Diesen Traumwert erreichte zwar keine der Tanzgruppen oder Solisten, aber das Gezeigte riss die Zuschauer zu lautstarken Begeisterungsstürmen hin.

Tänzerinnen ziehen alle Register

Ob Marschtanz, solistische Darbietungen oder Schautanz: Die meist weiblichen Sportler zogen alle Register ihres Könnens. Bewertet wurden Standardelemente wie der Aufmarsch, die Grundstellung und die Uniform bei den Garden. Aber auch Ausstrahlung, Schrittvielfalt, Schwierigkeitsgrad, Darstellung und Choreographie flossen in die Bewertung ein.

Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport in Stendal: Die Wahrburger Tanzsportler bekamen nach jedem Auftritt lautstark Unterstützung von ihren Fans. Foto: Gerhard Draschowski

Die Gastgeber vom Wahrburger Carneval Club Stendal schlugen sich wacker. Die Über-15-jährigen jungen Damen errangen erstmals Platz drei im Marschtanz und einen hervorragenden vierten Platz im Schautanz. Mit ihrem Thema „Vom Tellerwäscher zum Meisterkoch“ überzeugten sie Jury und Publikum.

Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport in Stendal: Nach Irland entführten die Junioren der Tanzgruppe Merseburg-Meuschau das Publikum mit dem Schautanz „Die Schuhmacher der Feen“. Foto: Gerhard Draschowski

Kuscheltiere fliegen auf die Bühne

Als Zeichen der Verbundenheit stimmten die Fans Schlachtrufe an, trommeln, klatschen und werfen Kuscheltiere. Am häufigsten erklang der Schlachtruf „Obhuse ahoi“, um die Tanzsportlerinnen und -sportler des Carneval-Clubs Obhausen anzufeuern. Sie wurden „Gesamtsieger“, mit ersten Plätzen in acht von zehn Disziplinen.

Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport in Stendal: Blick in die gut gefüllte Bürgerparkhalle in Stendal. Die Meisterschaften dauerten bis in den späten Nachmittag. Foto: Gerhard Draschowski

Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport in Stendal: Emmie Höhne vom Carneval Club Obhausen begeisterte mit ihrem Solotanz. Foto: Gerhard Draschowski

Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport in Stendal: Der Werdershausener Carneval Verein mit dem Programm „Ich wünsch mir den Frühling“. Foto: Gerhard Draschowski

Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport in Stendal: Palina Pawils vom Wahrburger Carneval Club mit ihrem Solotanz. Foto: Gerhard Draschowski

Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport in Stendal: Der Waldeser Carneval-Club aus Dessau stellte tänzerisch einen „Urlaub im Weltall“ dar. Foto: Gerhard Draschowski

Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport in Stendal: Die Sanis: Nick (von hinten links), Korwin u. Nadine Wilke, Nikolaos Kanagkinis und Sohn Leonidas; vorn v.l.: Elias Weise, Heike Bauermeister und Kilian Wilke. Foto: Gerhard Draschowski

Die medizinische Sicherstellung war Familiensache. Als Turnierarzt fungierte Nikolaos Kanagkinis unterstützt von Frau Heike und Sohn Leonidas. Als Freiwillige Sanitäter engagierten sich Elias Weise sowie Nick und Nadine Wilke mit ihren Söhnen Kilian und Korwin.