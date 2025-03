Die Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport lässt am Sonntag, 16. März, die Bürgerparkhalle in Stendal beben. Mehr als 700 Zuschauer verfolgen das Event.

Riesenjubel für Karnevalstänzerinnen bei Landesmeisterschaft in Stendal

Die Tänzerinnen des Wahrburger Carneval-Clubs errangen bei den Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanz in der Katergorie Schautanz einen 3. Platz. Ihr Verein war Gastgeber der Landesmeisterschaft im karnevalistichen Tanzsport.

Stendal - Eigentlich ist die närrische Zeit seit Aschermittwoch vorbei. Doch in Stendal lebt sie Sonntag noch einmal groß auf. Allerdings nicht nur zum Spaß. Hier war Hochleistungssport zu sehen. In der Bürgerparkhalle traf sich die Landeselite des karnevalistischen Tanzes, um in zehn Kategorien die besten Gruppen und Solisten zu ermitteln. Und gewonnen haben ...