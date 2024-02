Stendal - Kaum haben die Karnevalsvereine am Aschermittwoch die Session beendet, geht es für die Tänzerinnen und Tänzer noch einmal richtig los. Dann haben sie die Zeit, sich bei Meisterschaften zu messen. Für die Aktiven vom Wahrburger Carneval Club Stendal (WCC) läuft es dabei bestens. Mit guten Platzierungen kehrten sie am Sonntag, 25. März 2024, von der 24. Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport, dem Jürgen-von-der-Heydt-Turnier, aus Spergau im Saalekreis zurück.

Sophie Johr ertanzte sich bei den Tanzmariechen der AK Ü15 den 3. Platz. Foto: Frank Kruft

Als turniererfahrene Starterin ertanzte sich Sophie Johr in der Kategorie Solisten weiblich (früher Tanzmariechen) in der Altersklasse Ü15 den dritten Platz und ist Trize-Landesmeisterin. In ihrer Altersklasse waren zwei weitere Solotänzerinnen des WCC am Start: Maja-Jolie Vogelhuber belegte Platz 8, Helena Ringleb Platz 9.

In der Kategorie Schautanz, AK Junioren, dürfen sich die „Wild Dancer“ des WCC über einen dritten Platz freuen. Sie waren mit ihrem Tanzthema „Peter Pan – unser Held“ gestartet. Die Platzierung sei „eine Überraschung“ gewesen, eine freudige, sagte WCC-Ehrenpräsident Frank Kruft. Er und viele Vereinsmitglieder, Eltern und Großeltern waren zum Turnier mitgefahren, um die Starter aus Stendal lautstark anzufeuern. Um 5.30 Uhr ging es in Stendal los.

Der grün-weiße Fanblock vom WCC war in der Jahrhunderthalle in Spergau (Saalekreis) nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Foto: Frank Kruft

Mit dieser Unterstützung absolvierten alle WCC-Tanzsportlerinnen ihre Auftritte. Bei den Tanzmariechen-Junioren zeigten Paula Hauke (Platz 4), Palina Pawils (Platz 5) und Noemi Belau (Platz 7) gute Leistungen. In der Altersklasse Ü15 kamen die Tanzmariechen Maja-Jolie Vogelhuber auf Platz 8 und Helena Ringleb auf Platz 9.

Maja-Jolie Vogelhuber trat als Solotänzerin bei der Meisterschaft an. Foto: Frank Kruft

In der vereinsinternen Statistik der Teilnahmen an Wettkämpfen nehmen die vom Wochenende die laufenden Nummern 147 bis 152 ein. „Das zeigt, dass der Tanzsport bei uns im Verein eine wichtige Säule ist und eine große Rolle spielt“, sagt Frank Kruft.

Einen großen Anteil daran hat das Männerballett. Die Herren bereiten sich gerade auf die Landesmeisterschaft der Männerballette vor, die am 16. März in Staßfurt stattfindet. „Der Reisebus ist bestellt“, so der Ehrenpräsident. Denn auch die tanzenden Männer sollen einen großen grün-weißen Fanclub bekommen.