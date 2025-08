Die Straße von Wernigerode nach Schierke ist auf einem Abschnitt nur halbseitig befahrbar. Die Ursache klingt dramatisch: Was genau passiert ist und wie lange die Sperrung dauert, verrät die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt.

Wernigerode/Drei Annen Hohne. - Autofahrer müssen auf der Landesstraße 100 nach Schierke mehr Zeit einplanen: Auf einem Abschnitt zwischen Wernigerode und Drei Annen Hohne ist die Fahrbahn halbseitig gesperrt. Der Grund für die Baustelle klingt zunächst beunruhigend.

Lesen Sie auch: Vollsperrung am Eisenberg – welche Umleitung in Wernigerode Autofahrer im August kennen müssen

Durch Bewegungen in der Böschung sei das Bankett - also der Seitenstreifen - „teilweise abgerutscht“, berichtet Michael Schanz auf Anfrage. Der Leiter des Regionalbereichs West der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) ergänzt: „Der Fahrbahnrand und die Bordanlage sind ebenfalls bereits geschädigt.“ Durch eine rechtzeitige Reparatur will die Behörde größere Schäden und längere Sperrungen vermeiden. Die Sperrung gilt seit Montag, 28. Juli.

Besteht an L100 bei Wernigerode Gefahr eines Hangrutsches?

Es bestehe aber kein Grund zur Panik, so Schanz: „Ein Hangrutsch ist nicht zu befürchten.“ Geplant sei auf dem Stück der L100 eine Bauzeit von rund vier Wochen. „Derzeit können wir aber noch nicht abschließend sagen, ob dies ausreicht.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Wernigerode“ ist verschwunden: Diebe stehlen erneut Ortsschild der Harz-Stadt

Die Arbeiten sollen rund 80.000 Euro kosten. Weitere größere Baustellen auf der Verbindung von Wernigerode nach Schierke plant die LSBB demnach aktuell nicht. Gegebenenfalls kurzfristig notwendige Eingriffe, wie die Reparatur von Schutzplankenschäden, könnten aber naturgemäß nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Friedrich- und Amtsfeldstraße werden für zwei Jahre zur Baustelle

Ende 2025 soll mit den Vorbereitungen für den letzten Sanierungsabschnitt der L100 in Wernigerode begonnen werden, informierte die LSBB zu Beginn des Jahres. Die Arbeiten starten auf der Friedrichstraße vor dem Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) und enden am Ortsausgang.

Auch interessant: Großbaustelle auf B81 in Blankenburg: Anwohner genervt, Eltern in Sorge, Touristen ratlos

Geplant ist eine Bauzeit von zwei Jahren. Nicht nur die Fahrbahn der Hauptverkehrsachse von Hasserode wird dann ausgebaut, sondern auch Regenwasserkanäle und Trinkwasserleitungen erneuert, eine neue Straßenbeleuchtung installiert und Grünflächen angelegt.