Landkreis Stendal bietet Impftermine für jeden an - Johnson & Johnson und Astra-Zeneca stehen zur Wahl

Stendal - Empfohlen werden die Impfstoffe der Hersteller Astra-Zeneca und Johnson & Johnson gegen das Corona-Virus für Personen über 60Jahre. Zugelassen hingegen sind beide Vakzine für Personen über 18 Jahre. Und denen, also jedem Erwachsenen, bietet der Landkreis im Rahmen einer zweitägigen Sonderaktion am 28. Mai und am 1. Juni Impfungen mit den Vakzinen von Astra-Zeneca beziehungsweise Johnson & Johnson an.

Gebucht werden können Impftermine über die Telefonnummer 116117 oder im Internet.

Geimpft wird am Freitag, 28. Mai, mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, bei dem keine Zweitimpfung notwendig ist. Die Termine (insgesamt etwa 600) für diese Impfung werden am Montag, 24. Mai, um 15 Uhr freigeschaltet, teilt der Landkreis mit.

Termin für Astra-Zeneca

Wer sich mit dem Vakzin von Astra-Zeneca impfen lassen möchte, kann das am Dienstag, 1. Juni tun, für den etwa 850 Termine vergeben werden (Zweitimpftermin 24. August). Die Termine für diese Impfung werden am Dienstag, 25. Mai, um 15 Uhr freigeschaltet.

Ort der Impfung wird an beiden Tagen die BBZ-Sporthalle in der Schillerstraße sein. Bei Angabe des Impfzentrums folgendes Impfzentrum auswählen: 39576 Impfzentrum Stendal, Außenstelle Turnhalle Berufsschulzentrum Stendal.

Landkreissprecherin Angela Vogel weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die zu Impfenden ausdrücklich der Gabe von Johnson & Johnson- beziehungsweise Zeneca-Impfstoff zustimmen müssen. Andere Vakzine werden an den jeweiligen Impftagen in der Sporthalle an der Schillerstraße nicht zur Verfügung stehen.