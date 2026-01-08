weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Wetterbedingte Absage: Winterwetter sorgt für Absage in der Basketball-Bundesliga

Wetterbedingte Absage Winterwetter sorgt für Absage in der Basketball-Bundesliga

Schnee und Eis beherrschen den Norden Deutschlands. In Hamburg muss das Spiel in der Basketball-Bundesliga gegen Trier abgesetzt werden.

Von dpa 08.01.2026, 22:38
Das Spiel der Hamburg Towers gegen Trier muss wegen der Winterwetterkapriolen ausfallen. (Symbolbild)
Das Spiel der Hamburg Towers gegen Trier muss wegen der Winterwetterkapriolen ausfallen. (Symbolbild) Christoph Soeder/dpa

Hamburg - Sturmtief Elli hat in der Basketball-Bundesliga für eine Absage gesorgt. Die Eigentümer der Inselpark Arena setzten die Partie in der BBL zwischen den Veolia Towers Hamburg und den Vet-Concept Gladiators Trier ab. Das Spiel sollte am Samstag ausgetragen werden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Die Arena-Sperrung erfolge „vorsorglich aufgrund der aktuellen Schneelast“, erklärten die Towers. Die Sicherheit von Besuchern, Sportlern und Personal habe oberste Priorität – insbesondere dann, wenn das Dach durch anhaltenden Schneefall und Eisbildung stark belastet wird, äußerte der Club in einer Mitteilung.