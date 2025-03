Der Wahrburger Carneval Club in Stendal richtet die Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport aus. Eine wichtige Entscheidung ist schon gefallen.

Landrat in Stendal spielt für den Karneval die Glücksfee

Landrat Patrick Puhlmann (SPD) und WCC-Prinzessin Steffi Ebermann losen die Reihenfolge der Teilnehmer aus, die an der Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Stendal teilnehmen. Die Auslosung ist live im Internet übertragen worden.

Stendal. - Die Stimmung unter den Mitgliedern des Wahrburger Carneval Clubs (WCC) ist eine Woche vor der Landesmeisterschaft 2025 im karnevalistischen Tanzsport elektrisierend. Im Büro des WCC fand am Mittwoch eine entscheidende Auslosung für das große Spektakel in der Bürgerparkhalle in Stendal statt.