Landrat Patrick Puhlmann: „Zusätzliche Flüchtlingsunterkunft in Stendal wird nicht mehr benötigt“

So sahen die Zimmer in der Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge aus. Nun wird sie nicht mehr benötigt.

Stendal - Wie Landrat Patrick Puhlmann (SPD) auf einer Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte, werde die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Frauenklinik in der Stendaler Bahnhofstraße Ende Oktober geschlossen.