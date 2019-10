Die Volksstimme richtet ein Forum mit den Aspiranten für den Posten des Landtrates im Landkreis Stendal aus.

Stendal (vs) l Die Volksstimme richtet am kommenden Dienstag, 29. Oktober, ab 19 Uhr ein Forum für zur Stendaler Landratswahl aus, die am 10. November stattfindet. Das Forum läuft in Stendal in der Hochschule im Haus 3 (Aula). Die Kandidaten der Wahl haben dort die Möglichkeit, sich vorzustellen und auch Fragen von Bürgern zu beantworten.

Vorab schon Fragen einreichen

Mit dabei sein werden Arno Bausemer (AfD) und Patrick Puhlmann (SPD). Letzterer wird auch von den Linken, den Grünen sowie der FDP offiziell unterstützt. Amtsträger Carsten Wulfänger (CDU) hat für die Veranstaltung abgesagt, er hat bis zur Wahl keine Zeit mehr, ließ er mitteilen. Moderiert wird die Veranstaltung von Redaktionsleiter Bernd-Volker Brahms.

Wer vorab Fragen loswerden möchte – auch welche für Carsten Wulfänger – der kann diese an die Volksstimme-Redaktion unter redaktion.volksstimme@stendal.de schicken. Selbstverständlich können auch Fragen während der Veranstaltung am kommenden Dienstag gestellt werden.