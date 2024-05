Bauer Frank Lenz aus Schinne hat seinen Betrieb zum 1. Januar 2024 auf Bio umgestellt. So lief die Umstellung zur nachhaltigen Landwirtschaft.

Schinne - So manchem ist es schon aufgefallen: Die Lenz GbR in Schinne hat ein neues Logo. „Biohof Lenz“ ist darauf zu lesen. Dabei möchte sich Landwirt Frank Lenz damit nicht nur noch besser öffentlich präsentieren, als vielmehr seine Überzeugung zum Ausdruck bringen: „Wir waren in der Vergangenheit ein guter konventionell wirtschaftender Landwirtschaftsbetrieb und wollen jetzt auch ein guter Biohof sein, weil es einfach zu uns passt“, erläutert der 44-Jährige.