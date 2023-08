Nach Leichenfund Mutter angeklagt: Totes Baby aus Tangerhütte lag mit 16 Messerstichen im Container

Im März hatte der Fund eines toten Babys in einem Altkleidercontainer in Tangerhütte im Landkreis Stendal für Aufsehen gesorgt. Nun musste sich die Mutter am Dienstag vor dem Landgericht Stendal verantworten.