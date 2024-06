Maike Schymalla verrät in ihrer Abschiedsrede, welche an welcher Schule sie als Lehrerin anfängt.

Stendal - Maike Schymalla verlässt die Musik- und Kunstschule. Beim Sommerfest der Schule am Sonnabend wurde die Leiterin mit tosendem Applaus und rührigen Musikeinlagen verabschiedet. Sie wird am Diesterweg-Gymnasium in Tangermünde Lehrerin, verkündete die Stendalerin in ihrer Rede. Ihrem Nachfolger Benjamin Ulrich übergab sie dabei den etwas anderen Staffelstab.

„Ich gebe meine Musik- und Kunstschule in die kompetentesten Hände, die ich mir vorstellen kann“, sagte die 42-Jährige. Nach diesen Worten übergab sie einen kettenradförmigen Pokal an Benjamin Ulrich. „Den haben vier Schülerinnen gewonnen beim Firmenlauf. Da haben sie den zweiten Platz im Jahr 2023 belegt.“

Maike Schymalla wollte dem Objekt noch einmal Bedeutung einhauchen, „bevor man es wegschmeißen darf“. Auch deshalb, weil der verstorbene Musikpädagoge Sebastian Socha immer die Läuferteams für den Firmenlauf zusammengestellt hat. „Da drin steckt ein bisschen Sebastian Socha, ein bisschen Erinnerung und ein bisschen von dem Spaß, den man im Büro gemeinsam hat.“

Johannes Schymalla gewann beim Sommerfest den Kostümwettbewerb der Erwachsenen. Foto: Gerhard Draschowski

Spaß hatten ebenso die Besucher des Sommerfestes. Bei einem Kostümwettbewerb – je für Kinder und Erwachsene – gewann derjenige, für den am lautesten applaudiert wurde. Dafür wurde die Dezibelzahl gemessen. Gewonnen hat bei den Erwachsenen Johannes Schymalla, der sich als Wald- und Wiesenhirte verkleidet hatte. Das Motto des diesjährigen Sommerfestes war: Wald- und Wiesengeflüster. Zum Abschluss sorgte die Bigband der Musik- und Kunstschule für Partystimmung.