Leser-Aktion: Mit der Volksstimme um die Welt – Mitmachen und gewinnen!

Stendal - Die Urlaubszeit hat begonnen. Die einen reisen hinaus in die Welt, andere zum Campen ins Nachbarbundesland. Ganz egal: An der Sommeraktion „Mit der Volksstimme um die Welt“ kann jeder teilnehmen, der seinen Urlaubsort oder eine Sehenswürdigkeit dort zusammen mit einer gedruckten Ausgabe der Volksstimme oder als E-Paper auf dem Tablet fotografiert. Für den Auftakt hat Volksstimme-Mitarbeiter Donald Lyko seine Zeitung nach Verona mitgenommen, hat vom Castel San Pietro über den Etsch auf die norditalienische Stadt von Romeo und Julia geschaut.

Liebe Leser, schicken Sie uns Ihr Urlaubsfoto mit der Volksstimme. Unter dem Kennwort „Reise“ gehen die Fotos (mindestens 1 MB groß) per E-Mail an [email protected] Einsendeschluss ist der 31. August 2022. Bitte Vorname, Name, Heimatort, Urlaubsort und gern eine kleine Geschichte zum Urlaub (zum Beispiel Hochzeitsreise) angeben. Die Fotos werden in loser Reihenfolge veröffentlicht. Ein Tipp: Spaß macht es, beim Blick aufs Foto erst einmal den Ort zu raten und erst dann im Text die Lösung zu lesen. Mitmachen lohnt sich: Unter allen Einsendungen verlost die Volksstimme als Hauptpreis einen Reisegutschein im Wert von 250 Euro, einen Sonderpreis für die weiteste Entfernung und drei weitere Gutscheine.