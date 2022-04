Lichtblick im Wildpark Weißewarte: Esel „Fred“ ist geboren

Der Wildpark in Weißewarte, der dieser Tage um seine Schließung bangen muss, hat Nachwuchs bekommen. Der kleine Esel ist der erste seiner Art, der überhaupt im Wildpark geboren wurde und ein kleiner Lichtblick. Er hat einen besonderen Namen bekommen.

Ein kleiner Esel ist am Mittwochmorgen im Wildpark Weißewarte zur Welt gekommen.

Weißewarte - In schwierigen Zeiten passieren manchmal herzerwärmende Dinge: Im Wildpark in Weißewarte, wo derzeit eher gedrückte Stimmung herrscht, ist am Mittwochmorgen ein hübsches, graues Eselfohlen zur Welt gekommen. Das ist eine Premiere für die beliebte Freizeitanlage.