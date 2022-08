Erneuerbare Energien Lieber 55 Hektar Solarpark als Windräder in Weißewarte bei Tangerhütte

55 Hektar benachteiligter Ackerfläche könnten in Weißewarte künftig zur Energiegewinnung per Photovoltaik genutzt werden. In einer Einwohnerversammlung zeigten sich die Bürger in großen Teilen angetan von der Idee, auch weil sie andernfalls Windräder am Ortsrand befürchten. Und sogar private Hausdach-Solaranlagen im Ort könnten vom Projekt profitieren.