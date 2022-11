Lions-Club Stendal - Erlös aus dem Ball fließt in dieses Projekt

Stendal - Eine „rauschende Ballnacht“ wünschte Axel Kleefeld am Sonnabend vor den etwa 200 Gästen des Lionsballs in Stendal. Der Präsident des Lionsclubs, im Hauptberuf stellvertretender Bürgermeister von Stendal, sieht in dem gesellschaftlichen Ereignis ein „positives Zeichen“. Es soll den Menschen Mut machen in all den Krisen von Corona über die Energiekrise bis zum Ukrainekrieg.