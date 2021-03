Mit einem Autokorso von Tangermünde nach Stendal haben am Freitag Menschen gegen die Lockdown-Maßnahmen demonstriert.

Stendal l An mehreren Stellen im Stendaler Stadtgebiet hatten die Akteure von „Herz statt Hetze“ Position bezogen, um mit Plakaten, Spruchbändern und Fahnen ihre Gegenbotschaft sichtbar zu machen. Die Ansage im Vorfeld: Für jedes Auto, das dem AfD-Aufruf folgend laut hupend mit dem Korso vorbeifährt, werden fünf Euro für antirassistische Aktionen gesammelt. Weil die Route kurzfristig geändert worden war, kamen die Autos an den Aktionspunkten in der Innenstadt allerdings nicht vorbei – das Geld gibt es trotzdem. Wie das Bündnis „Herz statt Hetze“ mitteilte, wurden mit ihrer Aktion „Ihr hupt, wir impfen“ bisher 400 Euro gesammelt.



Nach Angaben des Bündnisses haben „mehr als 100 friedliche Menschen, demokratische Kräfte aus verschiedensten Bereichen der Zivilgesellschaft, die den ideologischen Missbrauch der Corona-Lage nicht akzeptieren“, an sieben Standorten in Stendal und Tangermünde gegen „Corona-Leugnung und Verschwörungsideologien“ demonstriert.



Deutschland-Fahne an Autos

An dem AfD-Korso haben nach Veranstalterangaben 79 Fahrzeuge teilgenommen, viele davon mit einer Deutschland-Fahne versehen und mit maximal zwei Personen besetzt. Die Teilnehmer kamen aus Stendal, Tangermünde und Tangerhütte. „Die erwartete Teilnehmerzahl von 35 bis 50 Fahrzeugen wurde deutlich übertroffen“, freute sich Ulrich Siegmund, Sprecher des Kreisverbandes. Der Korso war um 17 Uhr am Tangermünder Hafen gestartet. Anlass für die Aktion waren „die in unseren Augen völlig unverhältnismäßigen Lockdown-Maßnahmen“, so Siegmund: „Die wirtschaftlichen und psychosozialen Folgen des Lockdowns stehen in keinem Verhältnis mehr. Wir fordern daher eine sofortige Öffnung der betroffenen Branchen und zeitgleich einen intensiveren Schutz der Risikogruppen.“ Der AfD-Kreisverband will zeitnah entscheiden, ob ein zweiter Autokorso folgen soll.



Nach Angaben der Polizei verlief der Korso ohne nennenswerte Störungen. Die Route war vom Veranstalter in Absprache mit den Verwaltungsbehörden „aufgrund von Sicherheitsbedenken kurzfristig geändert“ worden, „um die Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten zu können“, informierte Ulrich Siegmund.



Strecke geändert

Dass die Strecke geändert und seine Standorte dadurch umfahren wurden, kritisiert das Bündnis „Herz statt Hetze“ als „Missachtung des rechtlichen Grundsatzes, in Hör- und Sichtweite demonstrieren zu können“. Es habe aber dazu geführt, dass der Korso die Altstadt großräumig auf Nebenstraßen umfahren musste.



Für das Bündnis gibt es nach der Veranstaltung noch reichlich Redebedarf. Denn nachdem wegen eines Plakates gegen einen der Demo-Anmelder Anzeige erstattet worden war, seien auch andere Banner und Plakate vom Ordnungsamt überprüft worden und sollten zum Teil ohne Angabe von Rechtsgründen weggeräumt werden, berichteten Demoteilnehmer. „Diesen massiven Eingriff in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit haben wir auf keiner anderen Demonstration so erlebt. Wir werden diese Maßnahme nicht unkommentiert hinnehmen und rechtliche Schritte prüfen“, teilte das Aktionsbündnis mit.