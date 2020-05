Straßen und Plätze - wie hier der Winckelmannplatz in Stendal - sind wieder belebter, die Lockerungen in der Corona-Pandemie erlauben es. Foto: Gerhard Draschowski

Der Landkreis Stendal kommt mit den Lockerungen gut zurecht. Dennoch wird bei Kontrollen der Corona-Regeln nicht locker gelassen.

Stendal l Es ist wieder Leben auf den Straßen und Plätzen. Obendrein meint es die Sonne gut, lädt zum Verweilen und Eisessen auf Parkbänken ein. „Die Lockerungen in der Corona-Krise sorgen allgemein für Erleichterung“, sagt Landrat Patrick Puhlmann. So solle es auch sein und bleiben.

Amtsärztin zufrieden

Dem Landkreis Stendal bescheinigt der Sozialdemokrat eine positive Entwicklung. „Es scheint, wir können hier in der Altmark ganz gut mit dem Zurückfahren von Schutzvorkehrungen und Verboten umgehen.“

Die strengen Vorschriften zu Beginn der Pandemie vor mehr als acht Wochen hätten sich bewährt. Ebenso das Krisenmanagement im Kreisamt. Seit einer Woche sei die Fallzahl um eine positiv auf Covid19 getestete Person gestiegen. Dementsprechend zufrieden mit der Lage sei Amtsärztin Dr. Iris Schubert, „zumal nicht weniger als in den vergangenen Wochen getestet wurde“, sagt Puhlmann.

Tests auch ohne Anlass

Abstriche werden in der Fieberambulanz der Kassenärztliche Vereinigung in Stendal und von mobilen Corona-Testtern des Gesundheitsamtes gemacht. Hinzu kommen die Krankenhäuser. Diese Tests, so der 36-jährige Landrat weiter, sollen künftig „anlasslos“ erfolgen können. Das heißt, ohne Symptome wie Husten, Atemwegsprobleme und Fieber.

Unerlässlich wird die Ermittlung von Kontaktpersonen der Infizierten sein. „Deshalb wird von der Pflicht, Personenlisten zu führen, nicht abgerückt.“ Das gilt für Friseure genauso wie für Firmen und Behörden sowie nun für die Sportvereine, die mit ihrem Trainingsbetrieb starten wollen. „Die App, auf die ganz Deutschland wartet, ist zurzeit die Liste.“ Die Aufzählung muss Puhlmann spontan um die Gastronomie erweitern.

Gute Nachricht für Eiscafés

Mitten in das Gespräch mit der Volksstimme platzt die Nachricht, dass Gaststätten und Hotels in Sachsen-Anhalt schon am 18. Mai öffnen können. „Es wird interessant sein, unter welchen Auflagen - doch ich bin sicher: Die Gastronomen und Hoteliers setzen alles daran, die Voraussetzungen zu schaffen.“

Dann könne es trotz Corona funktionieren, dass die Gastlichkeit in der Altmark wieder aufblüht und die Leute ihr Eis endlich wieder in Straßencafé essen. Puhlmann merkt jedoch an, dass er die Öffnung der Gaststätten am Himmelfahrtstag für problematisch halte.“ Problematisch vor allem in Hinblick auf Kontrollen.

Verstoß kostet 1000 Euro

Während die Schutzmaßnahmen zurückgefahren wurden, sind parallel dazu die Kontrollen verstärkt worden. „Hierbei arbeitet der Landkreis sehr gut mit der Polizei und vor allem mit den Bürgermeistern zusammen. „So wie wir uns auf eine einheitliche Linie einigen, um die 5. Verordnung des Landes entsprechend umzusetzen, so wird auch bei der Ahndung gleichermaßen vorgegangen.“ Die Odnungsamtsmitarbeiter der Städte und Gemeinden gucken und dokumentieren, „die bösen Briefe verschickt die Kreisverwaltung“.

Einige hat das Landratsamt bereits geschrieben, weil Abstände nicht eingehalten oder Reinigungs- und Desinfektionsvorschriften missachtet wurden. Wird der Corona-Bußgeldkatalog angewendet, kann so etwas 1000 Euro kosten. Bislang sei aber niemand zur Kasse gebeten worden. „Wir sind noch in der Anhörungsphase“. Das heißt, dass Stellung zur Ordnungswidrigkeit genommen werden kann.

Gefährliche Tendenz

Deshalb empfiehlt der Landrat, sich umfassend über die Inhalte der Corona-Verordnung zu informieren. Dass der Bedarf an Aufklärung da ist, „zeigt die Zunahme der Anfragen in den Ämtern, seitdem Schulen und Geschäfte wieder offen sind“.

Gleichzeitig registriere Puhlmann eine Tendenz, die ihm nicht gefalle. „Wegen der geringen Neuinfektionen stellen zunehmend Leute das Mundschutztragen und Abstandhalten in Frage und lassen die Zügel schleifen.“ Deshalb richtet er den Appell an die Bürger, sich weiter konsequent an die Regeln und Vorschriften zu halten. „Wenn wir das nicht schaffen, fallen uns die Lockerungen auf die Füße.“

Für den Landkreis Stendal liegt die von Behörden tolerierte Obergrenze bei 50 Neuinfizierten innerhalb von 7 Tagen. Wird diese überschritten, müssen Lockerungen zurückgenommen und die Einschrenkungen wieder verschärft werden.