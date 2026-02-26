Über einen Millionengewinn kann sich ein Lottospieler aus dem Landkreis Stendal freuen. Als einziger Spieler deutschlandweit hatte er beim Spiel77 die richtigen Zahlen auf dem Schein.

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Stendal hat beim Spiel77 abgeräumt.

Stendal. – Über 1.377.777 Euro darf sich ein Lottospieler im Landkreis Stendal freuen. Der Glückspilz hatte in der Ziehung am Mittwochabend bei der Zusatzlotterie Spiel77 alle sieben Ziffern der Gewinnzahl (9 - 9 - 8 - 0 - 7 - 7 - 6) richtig, teilt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit.

Und das als einziger Lottospieler bundesweit! Die Wahrscheinlichkeit für diesen Glückstreffer liegt laut Lotto bei 1 zu 10 Millionen. Das ist der achte Millionengewinn seit 1991, der in den Landkreis Stendal geht.

Der frischgebackene Lotto-Millionär braucht sich übrigens den Angaben zufolge um die Anforderung seines Gewinns nicht zu kümmern. Er habe Lotto im Abo gespielt.

Glückwünsche kommen auch von Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert: "Ich gratuliere dem Millionengewinner herzlich und lade ihn gern ins Lottohaus nach Magdeburg ein."