Von einem Gewinnerjahr 2025 für das Jerichower Land spricht man bei Lotto-Toto-Sachsen-Anhalt. 19 Personen zwischen Burg und Genthin durften sich über Gewinne über 5.000 Euro freuen, auch viele gemeinnützige Projekte sind gefördert worden.

Melanie Mätzel überreichte die Lotto-Toto-Spende über 21.000 Euro an Maurice Mein vom MC Genthin an der Strecke in Ferchland.

Ferchland. - Von einem echten Gewinnerjahr im Jerichower Land spricht man bei Lotto-Toto Sachsen-Anhalt über 2025. So konnten sich nicht nur zahlreiche Spieler über Gewinne freuen, auch 18 gemeinnützige Projekte im Landkreis sind mit rund 450.000 Euro gefördert worden. Ein größerer Teil davon ging nach Ferchland.

Denn hier fand im vergangenen Oktober der ADAC-Bundesendlauf im Motocross statt, den der Motorsportclub Genthin auf der vereinseigenen Strecke in Ferchland erstmals ausgetragen hat. Gefördert wurde die Veranstaltung, bei der 216 Fahrer in Teams aus ganz Deutschland an den Start gegangen sind, mit 21.000 Euro. Den Mannschaftssieg beim Turnier, welches zu den bedeutendsten Nachwuchsrennen im Motocross zählt, holte sich seinerzeit der ADAC Hessen-Thüringen.

Lotto im Jerichower Land: Projekte für 450.000 Euro gefördert

Weitere große Projekte, die von Lotto gefördert worden sind, sind unter anderem der Neubau eines Kunstrasenplatzes am Waldstadion in Möser mit 53.000 Euro oder die Sanierung des Kirchturms der Kirche St. Trinitatis in Gommern mit 40.000 Euro.

Die Fördermittel kommen von den Lotto-Gewinnern und-Spielern selbst: „Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent – auf Antrag – regionalen Vorhaben zugute“, informiert die Gesellschaft in der Pressemitteilung weiter.

Insgesamt haben sich 2025 19 Lottospieler im Jerichower Land – damit drei weniger als 2024 – über Gewinne ab 5.000 Euro freuen dürfen. 15 der 19 Gewinne kommen aus dem Klassiker „6 aus 49“. Zudem haben die Zusatzlotterien „Spiel 77“ und „Super 6“im Juli und April einen Gewinn von 7.777 beziehungsweise 6.666 Euro ins Jerichower Land gebracht. „Zudem glückte Anfang Juni ein Eurojackpot-Gewinn in Höhe von 5.210,20 Euro“, berichtet Lotto-Toto.

Lotto spielen in Sachsen-Anhalt: 620 Verkaufsstellen Anlaufpunkt im Land

Rein rechnerisch habe im vergangenen Jahr jeder Sachsen-Anhalter für etwa 100 Euro sein Glück mit den Lottoscheinen versucht, zum sechsten Mal in Folge habe das Unternehmen zudem die 200-Millionen-Euro-Marke bei den Spieleinsätzen überschritten. „Dieses stabile Ergebnis zeigt, dass die Menschen Lotto weiterhin großes Vertrauen entgegenbringen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert.

75 Prozent der Spieleinsätze sind an den rund 620 Lotto-Verkaufsstellen im Land getätigt worden, 25 Prozent kamen online beziehungsweise im Abo-Spiel zusammen.