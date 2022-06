Party „Lüderitz tanzt“: DJs laden am Freitagabend zum „Dorfbums“ bei Tangerhütte ein

Nach langer coronabedingter Enthaltsamkeit, was das Partyleben in der Altmark angeht, soll es am 1. Juli in Lüderitz wieder einen sogenannten „Dorfbums“ geben. Das DJ-Team um Saschko Thielecke lockt mit einem breiten musikalischen Spektrum und mit Freikarten für die nächste Sause am darauffolgenden Sonnabend.