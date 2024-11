Marcus Faber aus Stendal will wieder für die FDP in den Bundestag

Stendal. - Der Stendaler Politiker Dr. Marcus Faber tritt bei der nächsten Bundestagswahl erneut für die Freien Demokraten im Wahlkreis 66 Altmark-Jerichower Land an. Seine Parteikollegen wählten den Bundestagsabgeordneten am Sonnabend, 2. November, einstimmig zu ihrem Kandidaten. Der 40-Jährige hat bei der Versammlung in der Kleinen Markthalle in Stendal einige Themen angesprochen, für die er sich künftig weiter einsetzen möchte.