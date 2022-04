Kunstschätze Mehr als 110 Jahre alte Türwächter vor dem Neuen Schloss in Tangerhütte bröckeln

Die beiden steinernen Figuren vor dem Neuen Schloss in Tangerhütte, die früher im Winter noch eingepackt wurden, leiden besonders in der kalten Jahreszeit unter den Witterungseinflüssen. Schon jetzt gibt es massive Risse und abgesprengte Teile an den Sockeln. Es müsste dringend gehandelt werden.