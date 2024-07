Harte Jungs, sexy Girls: In Norden von Sachsen-Anhalt wird Bertingen mit dem Rock unter den Eichen zum Mekka der Metal-Szene aus ganz Europa.

Metal-Szene rockt an der Elbe - Weltstar wird gefeiert

Hitzeschlacht beim Metal-Festival in Bertingen

Rock unter den Eichen in Bertingen (Bördebreis in Sachsen-Anhalt): Trotz der Hitze gaben die Akteure auf der Bühne alles.

Bertingen. - Rock unter den Eichen, kurz Rude genannt, ist nach Bertingen in Sachsen-Anhalt zurückgekehrt. Nach coronabedingter Zwangspause konnte eines der größten deutschen Metal-Festivals in dem kleinen Tipidorf an der Elbe sein erfolgreiches Comeback feiern. Und einen Weltstar.