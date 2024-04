Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bertingen. - Feuerstellen zum Wärmen, urige Tipis, rustikale Blockhütten und Bisonfleisch lassen indianische Lebensart inmitten der Börde aufleben. Am Rande des Dorfes Bertingen, eingehüllt in einen Nadelwald, bietet Familie Müller einen Hauch von Wild West. Dazu bietet die Küche besondere Spezialitäten. Dafür reservieren Gäste lange im Voraus und reisen sogar von weither an. Was ist das Indianer-Geheimnis?