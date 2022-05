Mit Brautkleid zum Angeln an Fjord in Norwegen

Mandy Sellau Calies aus Tangermünde schickte ein beeindruckendes und einmaliges Foto an die Stendaler Volksstimme-Redaktion. Es war vor wenigen Tagen am norwegischen Romsdalfjord entstanden. Ihr Ziel war es Lachse zu fangen. Am Ende wurden es Seelachse. Aber was ist der Unterschied?