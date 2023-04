Stendal - Die Initiativgruppe hat Initiative ergriffen, um bei ihrem ehrgeizigen Vorhaben voranzukommen. So haben die Frauen und Männer, die sich seit gut zwei Monaten für die Rettung des Tunnelhäuschens am Hauptbahnhof in Stendal einsetzen, am gestrigen Montag gleich zwei wichtige Taten folgen lassen: Am Vormittag wurde der Verein „Tunnelhäuschen Stendal“ gegründet, am Mittag fand gleich ein erstes offizielles Vorstellungsgespräch im Rathaus bei Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) statt.

