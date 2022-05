Mobbing: Junge aus der Altmark per WhatsApp bedroht

Ein 13-Jähriger aus der Altmark wird fast täglich von seinen Mitschülern beleidigt und bedroht. Nach Schulschluss geht es über WhatsApp weiter. Wie das Polizeirevier in Stendal bei Mobbing agiert und was Eltern tun können.

Altmark - Der 13-Jährige erzählt unaufgeregt und sachlich, was er in den vergangenen Monaten in seiner Klasse erlebt hat. Aber es geht ihm nahe. Der Jugendliche möchte nicht erkannt werden. Daher hat die Volksstimme seinen Namen geändert, auch die Schule in der Altmark soll nicht genannt werden.

Angefangen hatte es schon vor den Sommerferien. Beleidigungen werden im Unterricht geflüstert, auf dem Schulhof laut ausgesprochen: „Ey, du bist hässlich, du Opfer und so was, eben alles, was sie finden konnten“, sagt Jannik.

Warum ist er plötzlich das Ziel seiner Mitschüler? „Die machen im Unterricht viel Müll“, sagt Jannik. „Es sind immer dieselben. Auch die Lehrer sind schon wütend auf die.“ Er hat irgendwann angefangen, sich umzudrehen, wenn hinter ihm in den Bänken mal wieder Stimmung war. Das haben seine Klassenkameraden ihm offensichtlich übelgenommen. „Was guckst du immer so blöd?“, haben sie ihn häufig gefragt.

Mobbing: Mitschüler greifen den Jungen an

Zu Anfang habe er die Sprüche ignoriert, so der 13-Jährige. Dann wird er aber auf dem Schulhof angegriffen. „Einer hat mich festgehalten, andere kamen von vorn und haben mir ins Gesicht geschlagen.“ Und die anderen Schüler? Die hätten „einfach nur zugeschaut“, berichtet Jannik.

Er hat genug. Jannik geht zu seiner Lehrerin und erzählt ihr, was los ist. Sie reagiert sofort und nimmt die Gruppe ins Gebet. Doch daraufhin wird er bedroht: Ein Mädchen schreibt ihm über den Messengerdienst WhatsApp, er solle sich nur vorsehen, nach der Schule soll er von einem älteren Schüler Prügel beziehen.

Die Nachricht stellt Jannik in seinen WhatsApp-Status. Alle Kontakte sollen die Androhung sehen. Daher erfährt auch seine Mutter, was Sache ist und fällt aus allen Wolken. Was ihr Sohn dann erzählt, lässt die Frau fassungslos werden. Sie liest in seinem WhatsApp-Chat die Beleidigungen, hört die Sprachnachrichten anderer Schüler, die betonen: „Wir hören damit nicht auf“.

Mobbing: Mutter zeigt Vorfälle an

Nach Abstimmung mit Jannik, seiner Lehrerin und der Schulleitung geht sie mit ihrem Sohn zur Polizei und zeigt die Vorfälle an.

Dass die Beamten im Polizeirevier in Stendal Mobbing ernstnehmen, bestätigen Janet Dall, Polizeihauptmeisterin und Jürgen Harder, Kriminalhauptkommissar. Beide sind für das Thema Prävention zuständig und klären bei Bedarf Mädels und Jungs über Mobbing auf, wenn beispielsweise Schulsozialarbeiter, Lehrer oder Eltern die Polizisten kontaktieren.

In der Regel nimmt die Präventionsveranstaltung zwei Schulstunden in Anspruch. „Zu Beginn stellen wir uns vor und erklären, wie man Polizist wird“, sagt Jürgen Harder. Anschließend überlegen die Beamten zusammen mit den Kindern, was Mobbing ist, und verdeutlichen den Unterschied zwischen Schikanierungen von Angesicht zu Angesicht und Cybermobbing (Belästigungen und Beleidigungen im Internet). In diesem Zusammenhang klären Janet Dall und ihr Kollege die Schüler über die verschiedenen Straftatbestände wie beispielsweise Beleidigung, üble Nachrede, Körperverletzung, Urheberrecht, Raub und Kinderpornografie auf. Zudem thematisieren die Polizisten ab wann man als Jugendlicher strafmündig ist.

Danach gucken sie gemeinsam den Film „Abseits“, der bestimmte Konfliktsituationen zeigt, die viele Schüler häufig erleben. Mögliche Lösungsansätze erarbeitet die Klasse zusammen mit den Beamten.

Mobbing: Oft entschuldigen sich die Täter bei den Opfern

Während der 90 Minuten kommt es oft vor, dass die Klasse zugibt, dass sie ein Mobbingproblem hat. „Wir fragen den Täter nach seinem Motiv und möchten wissen, was er tun würde, wenn er das Opfer wäre“, sagt Janet Dall. Nach einem Gespräch mit den beiden sieht der Täter häufig ein, dass sein Verhalten nicht angebracht war. „Zu 100 Prozent entschuldigt sich der Täter am Ende der Stunde bei seinem Opfer“, sagt die 42-Jährige. Damit ist die Vormachtstellung des Täters gebrochen und er befindet sich auf gleicher Ebene wie sein Opfer.

Denn bei Mobbing geht es vorwiegend um das Machtgefühl beim Täter, sagt Dirk Marscheider, Polizeihauptkommissar in Stendal. „Oft ist es der Fall, dass der Täter früher selbst Opfer war oder Probleme mit seinen Eltern hat“, erklärt Janet Dall. Durch Mobbing versucht der Schuldige, seine Probleme zu kaschieren und zu kompensieren. Indem er andere ausgrenzt und beleidigt, fühlt er sich stark.

Wegen seines jungen Alters erkennt der Täter nicht, dass „Mobbing dem Opfer womöglich seelische Schäden zufügt“, sagt Dirk Marscheider. Folgen des Mobbings sind nicht nur schlechte Gefühle, sondern auch Schulschwänzen oder gar Selbstmord-Gedanken. Dieses Ausmaß seines Verhaltens ist der Person nicht bewusst. Gerade beim Cybermobbing in den sozialen Netzwerken wissen die Kinder nicht, dass das Internet nichts vergisst, sagt Jeannine Stage-Breuer, Mitarbeiterin der Pressestelle der Polizeiinspektion Stendal. Besonders über WhatsApp ist es ein Leichtes, jemand zu beleidigen und zu kränken als dem Mitschüler die verletzenden Worte ins Gesicht zu sagen.

Mobbing: Eltern sollte ihr Kind unterstützen

Egal, ob Jugendliche in der Schule oder im Internet gemobbt werden, sieht die Polizei die Eltern in der Pflicht, ihrem Kind zu helfen. „Die Eltern müssen die Fäden ziehen“, sagt Jeannine Stage-Breuer. Die Erziehungsberechtigten können beispielsweise einen Opferschutzberater des Reviers oder die Jugendberatungsstelle kontaktieren.

Zurück zu Jannik: In Abstimmung mit der Schulleitung und seinen Eltern wechselt der 13-Jährige in die Parallelklasse. Bei dieser Entscheidung sind sich die Polizisten in Stendal einig, dass sie nicht richtig ist. „Es ist ein falsches Signal. Der Täter müsste die Klasse verlassen und nicht das Opfer“, sagt Jeannine Stage-Breuer. So wird der Leidtragende noch zusätzlich bestraft.