Eine Erstklässlerin einer Grundschule in Stendal wird von Mitschülern geschlagen und muss ins Krankenhaus. Wie sich Eltern in dieser Situation verhalten können.

Kind an Stendaler Grundschule muss nach Mobbing-Vorfall ins Krankenhaus

Stendal - Die Stendaler Mutter (Name der Redaktion bekannt) weiß nicht mehr wohin. Ihre Tochter musste nach einem Mobbing-Vorfall an einer Grundschule in Stendal ins Krankenhaus.