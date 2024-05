Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Seit mehr als 32 Jahren gibt es in Tangermünde das „Modehaus Nr. 6“. In wenigen Wochen werden sich dessen Türen vermutlich für immer schließen. Inhaberin Andrea Pyrdok geht in den Ruhestand. Einen Nachfolger für ihr „Kind“ hätte sie gern gehabt. „Doch der ist abgesprungen“, erzählt sie. Nach wie vor wäre sie offen für einen Interessenten, der all das, was sie ihr Lebenswerk nennt, übernehmen würde.