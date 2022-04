Morbus Crohn: Selbsthilfegruppe in Stendal zur Darmerkrankung gegründet

Menschen, die an Morbus Crohn erkrankt sind, müssen sich in Stendal der Krankheit nicht alleine stellen.

Stendal - Für einige Zeit ist alles normal. Doch plötzlich durchkreuzen immer wieder blutige Durchfälle, Schmerzen im Unterbauch und Gelenkschmerzen den Alltag. Und von jetzt auf gleich ist die entscheidendste Frage: Wo ist hier die nächste Toilette? Für Menschen, die an Morbus Crohn erkranken, kann das Leben sehr belastend werden. In der Selbsthilfegruppe Morbus Crohn in Stendal können sich Betroffene gegenseitig unterstützen und ihre Erfahrungen teilen. So wie Ina Krüger, Morbus-Crohn-Erkrankte und Initiatorin der örtlichen Selbsthilfegruppe.