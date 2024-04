„Klassiker im Deutschunterricht“ heißt das neues Programm, das Max Heckel von Nobody Knows im „Anker“ in Arneburg aufführt. In diesem nimmt der Musiker den Kanon der Schullektüreauswahl in den kritischen Blick.

Arneburg/vs. - Der Name ist Programm, der Veranstaltungsort ganz neu im Kreis Stendal. Max Heckel stellt im „Anker“ in Arneburg sein neues Programm „Klassiker im Deutschunterricht“ vor. In diesem nimmt Heckel den Kanon der Schullektüreauswahl in den kritischen Blick. „Denn Literatur kann anregen.

Literatur kann auch begeistern und (selbst-)kritikfähig machen. All das kann sie. Wenn man nur den jungen Menschen nicht die Freude an der Literatur durch Sinnlosigkeiten austriebe. Aber sind die „Klassiker“ tatsächlich obsolet? Das verrät Max Heckel am Freitag, 19. April, im Kultur-Anker Arneburg, wo es auch die Tickets gibt.

Max Heckel präsentierte am 25. Oktober 2023 sein Kulturhaus Anker in Arneburg. Foto: Astrid Mathis

Nach der Show im „Anker“ in Arneburg kann Skat und Mensch-Ärgere-Dich-Nicht gespielt werden

Was bleibt sag- und was wurde unsagbar über die Jahre? Welche Werke sind verstaubt und welche zeitgemäß? Und muss sich Schullektüre überhaupt diesen Fragen stellen? Heckel vertont, kritisiert und ironisiert. Er besingt und verklärt. Und das alles mit den immergleichen lyrischen Klassikern, die bereits unsere Ururgroßeltern lesen und rezitieren durften. Ist das notwendig? Nein. Aber warum auch nicht?

Das ist wie Deutschunterricht. Nur anders“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Das Programm mit Max Heckel am Freitag, 19. April, soll um 19 Uhr beginnen. Einlass ist eine Stunde vor der Veranstaltung. Allen Besuchern wird empfohlen, nach der Veranstaltung etwas Zeit für eine Runde Skat oder Mensch-Ärgere-Dich-Nicht mitzubringen.