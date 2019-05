In Stendal ist am Montagabend alte Munition aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Symbolfoto: Tim Reckmann/pixelio.de

In Stendal ist alte Munition vermutlich aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst ist im Einsatz.

Stendal (vs) l In Stendal im Bereich der Lüderitzer Straße ist am Montagabend eine Panzergranate aus dem zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, sei der Sprengkröper in der Nähe der Eisenbahngleise gefunden worden. Die Polizei hat den Fundort abgesperrt und die Bewohner eines anliegendes Wohnhauses sowie die Bahn über den Fund informiert.

Nach erster Einschätzung der Polizei handelt es sich um eine Panzergranate (Typ 8,8 cm), vermutlich aus dem zweiten Weltkireg. Der Kampfmittelräumdienst ist im Einsatz und prüft, ob die Granate entschärft werden kann oder vor Ort gesprengt werden muss.

Die Beamten weisen darauf hin, dass es dadurch am Fundort im Laufe des Tages zu Einschränkungen sowohl im Bahn- als auch im Straßenverkehr kommen kann.