Musiker aus Dresden kehrt für ein Konzert in seine Heimat Stendal zurück

Frank Schlüter tritt mit seiner Band Caracou in Stendal auf. Der Dresdner kommt gebürtig aus Möringen.

Stendal - Es ist die kleine, rote Spielzeuggitarre, die Frank Schlüter in den Bann zieht. Mit 13 Jahren greift er dann zum richtigen Instrument. „Meine Familie ist nicht musikalisch. Ich bin im Dorf aufgewachsen. Irgendwas muss man ja machen und Fußball war nie meins“, sagt der gebürtige Möringer und lacht. Mittlerweile lebt der 34-Jährige seit mehreren Jahren in Dresden. Seine Musikkarriere startete allerdings in Stendal.