Endlich wieder ein Dach über dem Kopf. Martina Rebotzke (rechts) verkauft Gemüse und Obst an ihrem Stand in der Bauernmarkthalle in Stendal.

Stendal - Neugierig schauen Passanten in die Bauernmarkthalle in Stendal. Vorsichtig wagen sie sich in die neuen hellen Räume der ehemaligen Feuerwache zwischen Bruchstraße und Priesterstraße. Freundlich werden sie von Händlerinnen an zwei Ständen begrüßt. Kann es sein? Ja, in der Tat. Es ist vollbracht. Die Bauernmarkthalle der Hansestadt ist nach zehn Monaten endlich wieder geöffnet. Das Markttreiben geht wieder los.

„Ich freue mich einfach, dass ich meine Waren wieder anbieten kann“, sagt Händlerin Martina Rebotzke. Seit 20 Jahren verkauft sie schon ihr regionales Obst und Gemüse. Endlich wieder ein Dach über dem Kopf zu haben, freut sie besonders. „Im Januar und Februar war es hart. Der Wind war am schlimmsten“, erinnert sie sich. Während der Umbauarbeiten in der Bauernmarkthalle mussten die Händler auf eine Freiluft-Variante auf dem Winckelmannplatz mit eingeschränktem Sortiment ausweichen. Doch damit ist nun Schluss.

Darüber freut sich auch Juana Thiede vom Stand gegenüber. Sie verkauft mit ihrem Team unter anderem Fleisch- und Wurstwaren und bietet sie seit dem Jahr 2017 in der Markthalle an. „Es ist wirklich schön geworden. Ich bin positiv überrascht. In der Halle in der Bruchstraße hat man einfach mehr Möglichkeiten“, sagt Juane Thiede.

Offizielle Eröffnungfeier in der Bauernmarkthalle im November

Erste Stammkunden suchten am 17. Oktober ihren Stand auf, um wieder bei ihr einzukaufen. „Das Schöne an Märkten wie diesen ist, dass die Kunden sehen, was sie kaufen. Zu jedem Produkt gibt es ein Gesicht.“ Neben den Händlerinnen sind auch die Kunden dankbar darüber, endlich wieder in der Bauernmarkthalle stöbern zu können. „Es ist toll, hier Regionales einkaufen zu können“, sagt die Stendalerin Beate Zacharias.

Juana Thiede bietet an ihrem Stand in der Bauernmarkthalle in Stendal unter anderem Fleisch- und Wurstwaren an. Foto: Leon Zeitz

Innerhalb der Woche werden Martina Rebotzke und Juana Thiede ihre Waren anbieten. Sonnabends wird es dann voller in der Bauernmarkthalle. „Dann sind alle da“, sagt Martina Rebotzke. Alle – das sind etwa zehn Händlerinnen und Händler, die ihre regionalen Produkte in der Halle anbieten werden. „Ich freue mich, dass wir nach den Umbauarbeiten alle wieder zusammenkommen.“

Die kommenden Wochen möchten die Händler nutzen, um sich einzugewöhnen. Erst am 18. November 2023 findet die große offizielle Eröffnungfeier statt.

Am 23. Dezember 2022 war der Bauernmarkt das letzte Mal geöffnet, da die Halle dringend saniert werden musste. Vor allem das Dach war einsturzgefährdet. Die Kosten für die Arbeiten im Auftrag der Stadt Stendal belaufen sich auf etwa 800 000 Euro.