Spielplatz besonders getroffen Nach Sturm in Stendal: Oberbürgermeister zieht Bilanz über Schäden

Der Sturm am 26. Juni 2025 hat in Stendal eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Oberbürgermeister Bastian Sieler schätzt den Schaden ein. Was noch getan werden muss.