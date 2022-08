Was kommt nach dem 9-Euro-Ticket in der Altmark?

Kläden - Neun Tage lang gilt noch das Neun-Euro-Ticket. Neun Tage Freiheit, neun Tage lang einfach einsteigen und drauflosfahren. Von Kläden in die Welt.Zehn Minuten lang. Dann: Eine Stunde warten auf den Anschlusszug in Stendal. Oder vier Minuten in die andere Richtung, Hohenwulsch. 34 Minuten Aufenthalt.Die weite Welt muss warten, wenn man von Kläden mit der Bahn fährt. Das hat natürlich nichts mit dem 9-Euro-Ticket zu tun. Auch wer heute Mittag für 142 Euro von Kläden nach München fährt – ICE, 2. Klasse natürlich – muss sich in Stendal eine dreiviertel Stunde lang die Zeit vertreiben. Wer für solche Verbindungen nur neun Euro bezahlt hat, nimmt die Wartezeiten und Verspätungen vielleicht gelassener hin.