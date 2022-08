Naturschutzgebiet an der Elbe bei Havelberg soll erweitert werden

Leif Miller (links), Geschäftsführer des Nabu-Bundesvorstandes, nimmt die Spende in Höhe von 25.000 Euro von André Listemann, Geschäftsführer Mercer Stendal, an der Elbe entgegen.

Stendal (vs) - Das Naturschutzgebiet rund um die Elbe soll größer werden. Dieser Aufgabe hat sich der Naturschutzbund (Nabu) Deutschland angenommen. Das Unternehmen Mercer Stendal unterstützt sie dabei. Darum hat Mercer-Geschäftsführer André Listemann 25.000 Euro an Leif Miller, Bundesgeschäftsführer des Nabu, übergeben.

„Unsere Intention ist es, mit dieser Summe ein Naturparadies, in dem wir leben und arbeiten, für uns und vor allem für künftige Generationen erhalten sowie weiter ausbauen zu helfen“, so André Listemann in einer Pressemitteilung.

Der Ort für die Übergabe des symbolischen Schecks war passend zum Thema gewählt: die Elbe bei Havelberg. Der Grund: Unter dem Motto „Ein Schutzschirm für die Elbe“ plant der Nabu in der Elbaue Werben – das zwischen Werben und Havelberg in einer Elbschleife gelegene Paschenwerder – in nächster Zeit um mehr als 24 Hektar zu vergrößern. „Nach und nach wollen wir hier ein geschlossenes Stiftungsgebiet aufbauen, in dem sich die Natur in Zukunft ungestört entwickeln kann“, erklärt Leif Miller zum Projekt. Fast 100 Hektar hat der Naturschutzbund in den vergangenen Jahren in der Elbaue bereits sichern können.

Die Elbschleife ist ein Lebensraum für Sperbergrasmücken, Neuntöter und Schilfrohrsänger. Über dem Gebiet ziehen Seeadler, Rot- und Schwarzmilan ihre Kreise. Ein Naturparadies, das erhalten bleiben soll.