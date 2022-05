Neubau: Grundschule am Haferbreiter Weg in Stendal wird an diesem Datum eröffnet

Die Eröffnung des Neubaus der Grundschule am Haferbreiter Weg in Stendal muss verschoben werden. Grund: Die Arbeiten liegen seit längerem nicht im Zeitrahmen. Diese Arbeiten stehen noch an.

Das Gerüst, das derzeit noch am Neubau der Grundschule am Haferbreiter Weg in Stendal angebracht ist, soll bald abgebaut werden. Das Bild zeigt den Blick auf die Aula.

Stendal - Bis die Schüler und Lehrer der Petrikirchhof-Grundschule in Stendal in den Neubau am Haferbreiter Weg einziehen können, dauert es noch länger als ursprünglich geplant. Über den Grund für die Verzögerung und wie der aktuelle Stand ist, darüber hat Marco Krüger, Mitarbeiter der Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft (Saleg) aus Magdeburg, die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch (4. November) informiert. Die Landesentwicklungsgesellschaft ist unter anderem für Organisation, Koordination, Kosten, Finanzierung und für die Termine verantwortlich.

„Wir haben eine Bauverzögerung von zwölf Wochen, die wir schon lange vor uns herschieben“, sagt Marco Krüger. Als Begründung führt er die winterlichen Wetterverhältnisse mit dem starken Schneefall im Februar dieses Jahres an. Aus diesem Grund sollen das Schulgebäude und die dazugehörige Fläche drumherum erst Mitte Mai 2022 fertig sein. Ab dem nächsten Schuljahr soll die Grundschule dann als Lernort genutzt werden können, sagt der Projekt-Manager.

Trotz der verlängerten Bauzeit „liegen die Kosten im Rahmen“ – ein Nachschlag wird nicht gebraucht. Knapp 6 Millionen Euro kostet der Neubau. Er versichert, dass Corona und die damit verbundene Preissteigerung in der Holz-Branche keine Auswirkung auf die Endsumme habe. „An dem einen oder anderen Punkt konnten wir mit den Firmen verhandeln.“

Grundschule Haferbreiter Weg: Heizungsanlage steht in der Turnhalle nebenan

Weiter informiert er die Ausschuss-Mitglieder darüber, dass in den kommenden Tagen das Gerüst um den 2800 Quadratmeter großen Zweigeschosser abgebaut wird. Ab Mitte November wird die Heizung im Erdgeschoss in Betrieb genommen werden. Die Heizungsanlage steht in der Turnhalle nebenan.

Des Weiteren können Anfang Dezember die Malerarbeiten beginnen. Zudem soll noch im Dezember eine Straße zwischen der Grundschule und dem Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) entstehen.

Das Modell der neuen Grundschule am Haferbreiter Weg in Stendal im Maßstab 1:500. Foto: Leonie Dreier

Außerdem seien mehr als 90 Prozent der Bauarbeiten bereits ausgeschrieben worden, sagt Marco Krüger. An Firmen vergeben werden müssen noch die Beschilderung der Räume und Außenfassade sowie die Endreinigung der Schule. „Schmutz der Baufirmen muss beseitigt werden“, so Marco Krüger. Dazugehören beispielsweise das Fensterputzen und das Bodenwischen. Zudem wird noch eine Firma gesucht, die feste Einbauten, wie Schränke oder Garderoben, montiert.

Ein weiterer wichtiger Punkt, der noch geklärt werden muss, ist der künftige Name der Grundschule. Dieser müsse bis zur Einweihung feststehen, sagt Georg-Wilhelm Westrum, Leiter des Amtes für Stadtumbau und Sanierung. Den Namen bestimmen die Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter sowie die Stadt und das Landesschulamt.

Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, bietet der Neubau Platz für rund 150 Schüler. Im dazugehörigen Hort können 120 Kinder betreut werden. Das beutet, dass rund 80 Prozent der Schüler einen Hortplatz bekommen könnten, sagt Marco Krüger.

Grundschule Haferbreiter Weg: Ladestation für E-Autos auf Parkplatz geplant

Das gesamte Gebäude hat eine Klinkerfassade, sodass ein Bezug zur Turnhalle nebenan hergestellt wird. Zwischen Sporthalle und Schule sind Parkplätze mit einer Ladestation für E-Autos geplant. Der Pausenhof zum Toben und Spielen soll am Ende des langen Baus entstehen. Weitere Auszeitmöglichkeiten für Schüler und Lehrer bieten die geplanten Terrassen im Obergeschoss. Im Innern lassen große Fenster einerseits Licht herein und andererseits schützen sie mit einer speziellen Verglasung vor Hitze. Daher ist keine Klima-Anlage nötig. Das Farbkonzept der Räume ist in hellen Tönen gehalten. Im Gebäude können Lehrer und Schüler ihre Tablets und die interaktiven Wandtafeln nutzen – der Internetanschluss ermöglicht den digitalen Unterricht.

Ziehen die Pädagogen und Kinder um, steht die Petrikirchhof-Schule leer. Für welche Zwecke sie genutzt werden soll, steht noch nicht fest, teilt Susanne Hellmuth, Pressesprecherin der Stadt, mit.